Эдгар Запашный: Я бы «покрошил» болельщиков, матерящихся на трибунах Болельщики «Спартака» были привлечены к административной ответственности по итогам матча с «Зенитом».

Руководитель Большого Московского цирка Эдгар Запашный поделился мнением о фанатах, скандирующих матерные кричалки во время футбольных матчей.

«Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться», - заявил артист изданию «Спорт день за днем».

Напомним, после матча 18-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» (1:0) Фрунзенский районный суд Петербурга назначил штрафы за совершение административных правонарушений 30 фанатам красно-белых. Еще трое получили по 15 суток административного ареста.

Заводящему фанатской трибуны «Спартака» Валерию Бевзу суд запретил посещать официальные спортивные мероприятия в течение полутора лет.