Эдгар Запашный: Я бы «покрошил» болельщиков, матерящихся на трибунах

Руководитель Большого Московского цирка Эдгар Запашный поделился мнением о фанатах, скандирующих матерные кричалки во время футбольных матчей.
«Я бы ввел ОМОН, «покрошил» бы этих болельщиков. Попереломал бы части тела. Неприемлемо на стадионе в присутствии маленьких детей материться», - заявил артист изданию «Спорт день за днем».
Напомним, после матча 18-го тура РПЛ «Зенит» - «Спартак» (1:0) Фрунзенский районный суд Петербурга назначил штрафы за совершение административных правонарушений 30 фанатам красно-белых. Еще трое получили по 15 суток административного ареста.
Заводящему фанатской трибуны «Спартака» Валерию Бевзу суд запретил посещать официальные спортивные мероприятия в течение полутора лет.
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