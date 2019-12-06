Агент Слуцкого: Мы выслушали предложение АЕК, но Леонид должен все обдумать

Агент Кристиан Эмиле, представляющий интересы Леонида Слуцкого, подтвердил переговоры с АЕК.
«Мы выслушали их предложение, так как это большой клуб, но Леонид только что закончил тренировать «Витесс», – приводит «Чемпионат.com» слова Эмиле. – Он должен все обдумать, прежде чем принимать решение по следующему шагу в своей карьере».
Напомним, 30 ноября Слуцкий ушел в отставку с поста главного тренера «Витесса» после пяти подряд поражений команды в чемпионате. Под его руководством команда провела 62 матча, в которых одержала 27 побед при 15 ничьих и 20 поражениях.
Отметим, что еще одним кандидатом на пост главного тренера АЕК стал итальянец Массимо Каррера, работавший в России со «Спартаком».
После 12 туров чемпионата Греции АЕК набрал 18 очков и занимает пятое место.
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