Агент Слуцкого: Мы выслушали предложение АЕК, но Леонид должен все обдумать Бывшего главного тренера «Витесса» пригласили работать в Афины.

Агент Кристиан Эмиле, представляющий интересы Леонида Слуцкого, подтвердил переговоры с АЕК.

«Мы выслушали их предложение, так как это большой клуб, но Леонид только что закончил тренировать «Витесс», – приводит «Чемпионат.com» слова Эмиле. – Он должен все обдумать, прежде чем принимать решение по следующему шагу в своей карьере».

Напомним, 30 ноября Слуцкий ушел в отставку с поста главного тренера «Витесса» после пяти подряд поражений команды в чемпионате. Под его руководством команда провела 62 матча, в которых одержала 27 побед при 15 ничьих и 20 поражениях.

Отметим, что еще одним кандидатом на пост главного тренера АЕК стал итальянец Массимо Каррера, работавший в России со «Спартаком».

После 12 туров чемпионата Греции АЕК набрал 18 очков и занимает пятое место.