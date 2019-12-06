Александр Мостовой: Многие стали забывать, что футбол – это болельщики Он призвал все стороны успокоиться и «не раздувать тему» с фанатами.

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу слова народного артиста Российской Федерации Эдгара Запашного о поведении болельщиков на трибунах.

– Высказывание Запашного безобразно. Мы на тему болельщиков уже много разговариваем, на тему всех этих кричалок в сторону Дзюбы. Я уже призывал всех успокоиться, не надо раздувать эту тему. Кричат на всех, про меня тоже кричали, когда я играл. А сейчас мы знаем про все эти задержания московских болельщиков в Питере. Это тоже близко к беспределу. Многие стали забывать, что футбол – это болельщики, – цитирует Мостового «Чемпионат».

Также он отметил, что в российском футболе уже бывали случаи, когда матчи проводились без фанатов – матч лишается дополнительной зрелищности, от чего страдают абсолютно все стороны.

Ранее Запашный заявил, что для борьбы с матом на стадионах нужно ввести ОМОН, чтобы «покрошить» болельщиков.