Александр Мостовой: Многие стали забывать, что футбол – это болельщики

Бывший футболист «Спартака» и сборной России Александр Мостовой поделился мнением по поводу слова народного артиста Российской Федерации Эдгара Запашного о поведении болельщиков на трибунах.
– Высказывание Запашного безобразно. Мы на тему болельщиков уже много разговариваем, на тему всех этих кричалок в сторону Дзюбы. Я уже призывал всех успокоиться, не надо раздувать эту тему. Кричат на всех, про меня тоже кричали, когда я играл. А сейчас мы знаем про все эти задержания московских болельщиков в Питере. Это тоже близко к беспределу. Многие стали забывать, что футбол – это болельщики, – цитирует Мостового «Чемпионат».
Также он отметил, что в российском футболе уже бывали случаи, когда матчи проводились без фанатов – матч лишается дополнительной зрелищности, от чего страдают абсолютно все стороны.
Ранее Запашный заявил, что для борьбы с матом на стадионах нужно ввести ОМОН, чтобы «покрошить» болельщиков.
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