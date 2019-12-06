Олег Семенов: Публичные призывы Запашного являются провокационными Он считает что слова народного артиста РФ идут в разрез с работой РФС и РПЛ в отношении болельщиков.

Руководитель проекта «Стадион — наш общий дом» Олег Семенов считает призывы Эдгара Запашного «крошить» болельщиков провокацией.

– РФС и РПЛ активно взаимодействуют с футбольными клубами и объединениями болельщиков по созданию на стадионах атмосферы комфорта и безопасности. Публичные призывы Запашного в СМИ и сети интернет не только идут в разрез с этой кропотливой работой, но и по своей сути являются провокационными, – цитирует Семенова «РИА Новости».

Также он отметил, что в отношении народного артиста можно обратиться в Следственный комитет Российской Федерации в соответствии с первой частью статьи 282 УК РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижения человеческого достоинства» в отношении социальной группы «болельщики».

7 мая 2019 года Новочебоксарский городской суд Чувашской Республики оштрафовал на 10 тысяч рублей фаната московского ЦСКА Евгения Огурцова за стихотворение о «Спартаке», усмотрев в нем призывы к экстремизму.