Чалов может заменить Жиру в «Челси» Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру может покинуть лондонскую команду в январе.

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Как сообщает Goal.com, в качестве замены руководство английского клуба рассматривает кандидатуру форварда ЦСКА Федора Чалова.

Напомним, что 33-летний француз стал редко попадать в состав «синих» после того, как «Челси» возглавил Франк Лэмпард.

Позже стало известно, что Жиру не против перейти в «Интер», которые возглавляет бывший тренер «синих» Антонио Конте.