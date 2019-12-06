Каррера вылетел в Грецию для подписания контракта с АЕКом Итальянский специалист Массимо Каррера вылетел в Грецию для подписания контракта с АЕКом

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По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, итальянец вылетел в Афины для подписания контракта с греческим АЕКом.

Как сообщает «Чемпионат», именно Д’амико представлял тренера в переговорах с греческим АЕКом, а не Марко Трабукки.

Ранее сообщалось, что итальянец подписал контракт с новым агентом Андреа Д’амико.

Напомним, что ранее Каррера возглавил московский «Спартак». Под его руководством команда стала чемпионом России (2017), выиграла Суперкубок страны (2017) и завоевала бронзовые медали чемпионата (2018). В октябре прошлого года итальянец был отправлен в отставку и с тех пор находился без работы.