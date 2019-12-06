«Зенит» - «Динамо». Иванович удвоил преимущество питерской команды - Советский спорт
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06 декабря 2019 20:11Футбол

«Зенит» - «Динамо». Иванович удвоил преимущество питерской команды

В пятницу в Санкт-Петербурге проходит встреча 19-го тура российской премьер-лиги между «Зенитом» и «Динамо».

Счет на 6-й минуте матча открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун, головой замкнувший прострел с фланга Алексея Сутормина.

На 35-й минуте Бранислав Иванович удвоил преимущество своей команды.

Добавим, что в эти минуты на «Газпром Арене» идет первый тайм встречи, счет 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

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