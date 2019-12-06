«Зенит» - «Динамо». Иванович удвоил преимущество питерской команды

Счет на 6-й минуте матча открыл нападающий «Зенита» Сердар Азмун, головой замкнувший прострел с фланга Алексея Сутормина.
На 35-й минуте Бранислав Иванович удвоил преимущество своей команды.
Добавим, что в эти минуты на «Газпром Арене» идет первый тайм встречи, счет 2:0 в пользу команды из Санкт-Петербурга.
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