«Зенит» дома разгромил «Динамо» Питерцы прервали шестиматчевую беспроигрышную серию московской команды.

В рамках 19-го тура РПЛ санкт-петербургский «Зенит» у себя дома принимал московское «Динамо». Матч завершился со счетом 3:0 в пользу хозяев.

Счет в игре открыл иранский нападающий Сердар Азмун после передачи Алексея Сутормина. Удвоил преимущество капитан команды Бранислав Иванович. На исходе первого тайма усилиями Артема Дзюба был забит третий мяч в ворота голкипера соперников Антона Шунина. Во второй половине встречи команды отличиться не сумели.

Питерский клуб набрал 45 очков и продолжил уверенно лидировать в турнирной таблице, «Динамо» опустилось на седьмую позицию (24 очка).

В первом матче после зимней паузы подопечные Сергея Семака сыграют с «Локомотивом», а «Динамо» – со «Спартаком».

Чемпионат России. 19-й тур.

«Зенит» – «Динамо» – 3:0 (3:0)

Голы: 1:0 – 6 Азмун, 2:0 – 35 Иванович, 3:0 – 45+1 Дзюба.

«Зенит»: Кержаков, Дуглас Сантос, Ракицкий, Иванович (Осорио, 61), Караваев, Сутормин, Барриос (Мусаев, 81), Ерохин, Шатов, Азмун, Дзюба (Краневиттер, 74).

«Динамо»: Шунин, Нойштедтер, Рауш (Нжи, 57), Рыков (Евгеньев, 74), Паршивлюк, Ордец, Морозов, Юсупов (Каборе, 59), Шиманьски, Филипп, Игбун.

Предупреждения: Шиманьски (15), Ерохин (26), Юсупов (41), Филипп (22).