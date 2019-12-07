Каррера прилетел в Грецию Итальянский специалист Массимо Каррера прилетел в Афины.

По информации сайта журналиста Джанлуки Ди Марцио, в ближайшие часы итальянец подпишет двухлетнее соглашение с греческим АЕКом.

Ранее сообщалось, что итальянец подписал контракт с новым агентом Андреа Д’амико.

Напомним, что Каррера с 2016 по 2018 годы возглавлял московский «Спартак». Под его руководством команда стала чемпионом России (2017), выиграла Суперкубок страны (2017) и завоевала бронзовые медали чемпионата (2018). В октябре прошлого года итальянец был отправлен в отставку и с тех пор находился без работы.