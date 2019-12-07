«Рейнджерс» продлит контракт с Джеррардом - Советский спорт
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07 декабря 2019 11:19ФутболНечаев Юрий

«Рейнджерс» продлит контракт с Джеррардом

Специалист возглавляет команду с 2018 года.

«Глазго Рейнджерс» близок к продлению контракта с главным тренером Стивеном Джеррардом.

Как сообщает Sky Sports, новое соглашение будет действовать до 2024 года.

В прошлом сезоне «Рейнджерс» под руководством английского наставника заняли второе место в чемпионате Шотландии.

В текущем сезоне команда также идет второй, отставая от лидирующего «Селтика» на два очка.

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