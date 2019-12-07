«Рейнджерс» продлит контракт с Джеррардом

«Глазго Рейнджерс» близок к продлению контракта с главным тренером Стивеном Джеррардом.
Как сообщает Sky Sports, новое соглашение будет действовать до 2024 года.
В прошлом сезоне «Рейнджерс» под руководством английского наставника заняли второе место в чемпионате Шотландии.
В текущем сезоне команда также идет второй, отставая от лидирующего «Селтика» на два очка.
«Попала в ажиотаж». А надо было в мишень: россияне провалили первую гонку сезона В шведском Эстерсунде с сингл-микста стартовал первый этап Кубка мира. 30.11.2019 16:30 Биатлон Чикирис Олег Сергей Шахрай: Заметили бы судьи ошибку китайцев, лидировали ли бы Бойкова и Козловский Наш обозреватель Сергей Шахрай – о судействе, невнятном Самарине, ошибке Ханю и американке Алисе Лю. 06.12.2019 15:37 Фигурное катание Волохов Юрий Прохоркин заставляет «Лос-Анджелес» забыть о Ковальчуке Главный тренер «Кингз» Тодд Маклеллан публично хвалит 26-летнего российского новичка НХЛ Николая Прохоркина, что по сути выглядит черной меткой для Ильи Ковальчука. 03.12.2019 21:30 Хоккей Славин Виталий Кто умнее, Кокляев или Емельяненко? Спортсменов проверили на знания школьной программы Участникам боксерского поединка устроили интеллектуальный баттл. 27.11.2019 19:00 Бокс Усачев Владислав Алексей Егоров: Если дам возможность, Радченко меня «шлепнет» Российский боксер первого тяжелого веса Алексей Егоров рассказал о подготовке к поединку с Сергеем Радченко, который пройдет 7 декабря в Екатеринбурге. 18.11.2019 12:30 Бокс Усачев Владислав Месть за Артема или охота на ведьм Матч «Зенит» - «Спартак» обернулся неприятными последствиями и для столичного клуба, и для его болельщиков. 05.12.2019 09:55 Футбол Безъязычный Алексей Искусство войны от Тутберидзе. Валиева отказалась от четверных - и перехитрила Лю Первое золото финала Гран-при-2019 завоевала российская юниорка Камила Валиева, парадоксальным образом обыгравшая Алису Лю из США. 06.12.2019 20:35 Фигурное катание Тигай Лев Алексей Сафонов: Шомуродова тоже можно продать за 50 тысяч рублей Известный российский футбольный агент поделился мнением о перспективах Малкома в «Зените» и оценил Алексея Миранчука в 15-20 млн евро, а Эльдора Шомуродова – в 10 млн.
05.12.2019 19:42 Футбол Зибрак Артем Дальневосточное турне «Спартака» закончилось фиаско в Пекине «Спартак» завершал свое турне по Дальнему Востоку матчем с китайским «Куньлунем» в Пекине. 04.12.2019 17:41 Хоккей Трофименко Кирилл Дзюба вновь забил. Видео всех голов 19-го тура РПЛ «Советский спорт» собрал для вас видео всех голов 19-го тура чемпионата России. 06.12.2019 21:20 Футбол