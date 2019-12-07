«Краснодар» на своем поле не смог обыграть ЦСКА Футболисты ЦСКА сыграли вничью с «Краснодаром» в выездном матче 19-го тура чемпионата России.

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Встреча прошла на стадионе «Краснодар» и завершилась со счетом 1:1. В составе московского клуба голом отметился Иван Обляков (15-я минута). У краснодарской команды отличился Ари (63).

Отметим, что на 63-й минуте Ари не смог переиграть голкипера армейцев Игоря Акинфеева с 11-метровой отметки.

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию этой встречи.

После этой игры «Краснодар», сыгравший вничью шестой раз в последних семи встречах чемпионата, набрал 35 очков и поднялся на вторую строчку в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА, имея в активе 34 очка, расположился на третьем месте.

В следующем матче ЦСКА на своем поле 1 марта 2020 года сыграет против «Урала», а «Краснодар» в тот же день дома встретится с «Уфой».

Чемпионат России

19-й тур

«Краснодар» – ЦСКА – 1:1 (0:1)

Голы: Ари, 63 – Обляков, 15

Незабитые пенальти: Ари, 63

«Краснодар»: Сафонов, Спайич, Рамирес, Мартынович, Стоцкий (Скопинцев, 46), Газинский, Ольссон (Камболов, 83), Вандерсон, Вильена, Петров, Ари (Берг, 87).

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Магнуссон, Карпов, Фернандес, Влашич (Бийол, 87), Обляков (Ахметов, 83), Бистрович, Кучаев, Дзагоев (Набабкин, 66), Чалов.

Предупреждения: Влашич (42), Дзагоев (57), Обляков (62), Чалов (65), Набабкин (74), Дивеев (90+1), Вильена (90+9).