«ПСЖ» одержал волевую победу над «Монпелье», Паредес отметился автоголом Футболисты «ПСЖ» переиграли «Монпелье» в выездном матче 17-го тура чемпионата Франции со счетом 3:1.

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В составе «парижан» голами отметились Неймар (74-я минута), Килиан Мбаппе (76) и Мауро Икарди (81). Полузащитник «ПСЖ» Леандро Паредес на 41-й минуте встречи отправил мяч в собственные ворота.

Отметим, что на 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Монпелье» Педру Мендеш.

После этой игры «ПСЖ» набрал 39 очков и продолжает лидировать в турнирной таблице лиги 1. «Монпелье», имея в активе 24 очка, опустился на восьмую строчку.

В следующем матче «ПСЖ» на выезде сыграет против «Сент-Этьена», а «Монпелье» в гостях встретится с «Лиллем».