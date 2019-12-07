Эдгард Запашный: С «ультрас» надо разговаривать жестко, другого языка они не понимают Ранее актер призвал «покрошить» фанатов.

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Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный объяснил свою позицию по применению силы по отношению к футбольным фанатам.

«Эти «ультрасы» выбрали футбол как поле битвы, – приводит РБК слова Запашного. – И вот с ними надо разговаривать только жестко, другого языка они не понимают. Еще раз подчеркиваю, только с «ультрасами» нужен такой разговор. На силу надо применять только силу».

Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (1:0) произошли массовые задержания болельщиков «Спартака».

А в среду по решению Петроградского суда Петербурга заводящий «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован на пять тысяч рублей и лишен права посещения футбольных матчей в течение полутора лет. Он был наказан за оскорбительные нецензурные выражения в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.