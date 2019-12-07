Эдгар Запашный: Мои высказывания касаются только ультрасов

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный записал видеообращение к футбольным болельщикам, в которых еще раз объяснил свой призыв «покрошить болельщиков».
«Друзья, я сам фанат, я большой поклонник футбола! Мне очень обидно, что вы не стали разбираться и пошли на поводу эмоций.
Я дал большое интервью, в котором подробно разделил понятия фанат – болельщик и ультрас!
Мои высказывания на счет жесткого обращения с болельщиками футбола касаются только ультрасов, людей, которые крушат стадионы, которые угрожают жизни остальным болельщикам», – говорится в подписи к видеообращению артиста.
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К сожалению,но вам скормили часть моего громадного интервью: потратьте пожалуйста своё время и посмотрите это видео до конца☝️ Друзья,я сам фанат,я большой поклонник футбола! Мне очень обидно,что вы не стали разбираться и пошли на поводу эмоций. Я дал большое интервью,в котором подробно разделил понятия ФАНАТ-БОЛЕЛЬЩИК и УЛЬТРАС! Мои высказывания на счёт жесткого обращения с болельщиками футбола касаются только УЛЬТРАСОВ,людей которые крушат стадионы,которые угрожают жизни остальным болельщикам!!! И сейчас я не оправдываюсь ,а лишь рассказываю вам о сути самого интервью,которое так и не вышло в полном объёме! Сделал ли я выводы - КОНЕЧНО! А теперь ВАМ надо сделать соответствующие выводы! Буду рад ,если нас с вами будет и дальше продолжать объединять великая игра под названием ФУТБОЛ 👍 П.С. как говорится БОЛЕЕМ ЗА НАШИХ И С УВАЖЕНИЕМ ОТНОСИМСЯ ДРУГ К ДРУГУ. Я буду благодарен вам за то,что перешлете это обращение своим соратникам 🇷🇺 С уважением,Эдгард Запашный #россиялюбитфутбол#яфанат#рфс#спартак#зенит#локомотив#цска#торпедо#крыльясоветов#ялюблюфутбол#
Публикация от Эдгард Запашный🇷🇺 (@zapashny.ru)
Отметим, что после слов Запашного болельщики «Спартака» обратились в Следственный комитет, прокуратуру и полицию.
Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (1:0) произошли массовые задержания болельщиков «Спартака».
А в среду по решению Петроградского суда Петербурга заводящий «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован на пять тысяч рублей и лишен права посещения футбольных матчей в течение полутора лет. Он был наказан за оскорбительные нецензурные выражения в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.