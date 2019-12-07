Эдгар Запашный: Мои высказывания касаются только ультрасов Артист записал видеообращение к болельщикам.

Директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный записал видеообращение к футбольным болельщикам, в которых еще раз объяснил свой призыв «покрошить болельщиков».

«Друзья, я сам фанат, я большой поклонник футбола! Мне очень обидно, что вы не стали разбираться и пошли на поводу эмоций.

Я дал большое интервью, в котором подробно разделил понятия фанат – болельщик и ультрас!

Мои высказывания на счет жесткого обращения с болельщиками футбола касаются только ультрасов, людей, которые крушат стадионы, которые угрожают жизни остальным болельщикам», – говорится в подписи к видеообращению артиста.

Отметим, что после слов Запашного болельщики «Спартака» обратились в Следственный комитет, прокуратуру и полицию.

Напомним, перед матчем 18-го тура премьер-лиги «Зенит» – «Спартак» (1:0) произошли массовые задержания болельщиков «Спартака».

А в среду по решению Петроградского суда Петербурга заводящий «Спартака» Валерий Бевз был оштрафован на пять тысяч рублей и лишен права посещения футбольных матчей в течение полутора лет. Он был наказан за оскорбительные нецензурные выражения в адрес форварда «Зенита» Артема Дзюбы.