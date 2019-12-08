Хет-трик Месси помог «Барселоне» разгромить «Мальорку»

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В составе каталонской команды хет-триком отметился Лионель Месси (17-я, 41-я и 83-я минуты), еще по голу на свой счет записали Антуан Гризманн (7) и Луис Суарес (43), у гостей дублем отличился Анте Будимир (35, 64).

После этой игры «Барселона» набрала 41 очков и вернулась на первую строчку в турнирной таблице примеры, «Мальорка» с 14 очками занимает 12-ю строчку.

В следующем туре «Барселона» в гостях сыграет против «Реал Сосьедада», а «Мальорка» на выезде встретится с «Сельтой».