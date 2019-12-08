Емельянов сменит Федотова на посту главного тренера «Оренбурга» Новым главным тренером «Оренбурга» будет назначен Константин Емельянов, входивший в тренерский штаб Владимира Федотова, сообщает пресс-служба клуба.

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Напомним, что главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подал в отставку сразу после крупного поражения в матче 19-го тура против «Тамбова» (0:3).

Федотов работал в «Оренбурге» с 2017 года. В сезоне-2017/18 команда под его руководством выиграла первенство ФНЛ, а затем финишировал на седьмом месте в премьер-лиге.

В данный момент «Оренбург» занимает в РПЛ 13-е место, набрав 19 очков в 18 играх.