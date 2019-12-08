Василий Столыпин – о назначении Емельянова: Это было быстрое, но аргументированное решение - Советский спорт
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08 декабря 2019 12:34Футбол

Василий Столыпин – о назначении Емельянова: Это было быстрое, но аргументированное решение

Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин – о назначении Константина Емельянова новым главным тренером команды.

- Это было быстрое, но аргументированное и взвешенное решение по назначению Емельянова. Прежние задачи перед ним не снимаются, мы выбрали человека, который был внутри команды, знает всех в клубе, нам его методы работы знакомы, он имеет категорию Pro, - цитирует Столыпина ТАСС.

Напомним, что главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подал в отставку сразу после крупного поражения в матче 19-го тура против «Тамбова» (0:3).

Позже стало известно, что новым главным тренером команды будет назначен Константин Емельянов, входивший в тренерский штаб Федотова.

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