Василий Столыпин – о назначении Емельянова: Это было быстрое, но аргументированное решение Член попечительского совета «Оренбурга» Василий Столыпин – о назначении Константина Емельянова новым главным тренером команды.

- Это было быстрое, но аргументированное и взвешенное решение по назначению Емельянова. Прежние задачи перед ним не снимаются, мы выбрали человека, который был внутри команды, знает всех в клубе, нам его методы работы знакомы, он имеет категорию Pro, - цитирует Столыпина ТАСС.

Напомним, что главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подал в отставку сразу после крупного поражения в матче 19-го тура против «Тамбова» (0:3).

Позже стало известно, что новым главным тренером команды будет назначен Константин Емельянов, входивший в тренерский штаб Федотова.