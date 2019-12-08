Василий Столыпин – о назначении Емельянова: Это было быстрое, но аргументированное решение

- Это было быстрое, но аргументированное и взвешенное решение по назначению Емельянова. Прежние задачи перед ним не снимаются, мы выбрали человека, который был внутри команды, знает всех в клубе, нам его методы работы знакомы, он имеет категорию Pro, - цитирует Столыпина ТАСС.
Напомним, что главный тренер «Оренбурга» Владимир Федотов подал в отставку сразу после крупного поражения в матче 19-го тура против «Тамбова» (0:3).
Позже стало известно, что новым главным тренером команды будет назначен Константин Емельянов, входивший в тренерский штаб Федотова.
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