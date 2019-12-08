Месси – первый в истории топ-5 лиг, забивший 10 и более голов в 14 сезонах кряду Аргентинец продолжает обновлять рекорды.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси, оформивший хет-трик во вчерашнем матче 16-го тура чемпионата Испании против «Мальорки» (5:2), стал обладателем уникального достижения.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 32-летний аргентинец – первый футболист в истории топ-5 европейских лиг, кто смог забить 10 и более голов в 14 сезонах подряд.

На данный момент он отметился 12 голами и 5 результативными передачами в 10 матчах чемпионата Испании. Теперь он возглавил список бомбардиров этого сезона. Второе место занимает форвард мадридского «Реала» Карим Бензема – на его счету 11 мячей.

«Барселона» продолжает лидировать в турнирной таблице, опережая по дополнительным показателям мадридский «Реал» (по 34 очка).