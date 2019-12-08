ЦСКА хочет подписать нападающего «Васко да Гама» - Советский спорт
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08 декабря 2019 14:07ФутболКорегин Владислав

ЦСКА хочет подписать нападающего «Васко да Гама»

В этом сезоне 20-летний футболист забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

ЦСКА рассматривает возможность приобретения нападающего бразильского клуба «Васко да Гама» Маррони. Об этом сообщает бразильское издание Lance.

Помимо армейцев в трансфере 20-летнего футболиста заинтересован один итальянский клуб, название которого не сообщается.

Президент бразильского клуба Алешандре Кампело предупредил представителей игрока, что готов рассматривать предложения от других команд уже в январе.

Отметим, что текущий контракт Маррони действует до декабря 2023 года.

В этом сезоне он провел в чемпионате Бразилии 33 матча, забил четыре мяча и сделал две голевых передачи. Transfermarkt оценивает футболиста в четыре миллиона евро.

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