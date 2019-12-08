«Все готово к презентации Массимо Карреры!» Итальянский специалист возглавит АЕК Итальянский специалист Массимо Каррера подписал контракт с АЕКом.

«Все готово к презентации Массимо Карреры!» - говорится в сообщении пресс-службы греческой команды, опубликованном в Twitter.

Отмечается, что 55-летний специалист уже побывал в офисе клуба.

Ранее АЕК объявил о завершении сотрудничества с главным тренером Никосом Костеноглу, который возглавлял команду с августа 2019 года.

Напомним, что Каррера с 2016 по 2018 годы возглавлял «Спартак». Под его руководством московская команда стала чемпионом России (2017), выиграла Суперкубок страны (2017) и завоевала бронзовые медали чемпионата (2018). В октябре прошлого года итальянец был отправлен в отставку и с тех пор оставался без работы.