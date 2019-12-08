Нико Ковач посетил матч «Эвертон» – «Челси»

Бывший тренер «Баварии» Нико Ковач посетил вчерашний матч 16-го тура чемпионата Англии «Эвертон» – «Челси». За игрой 48-летний хорват наблюдал вместе в ложе руководителей ливерпульского клуба на стадионе «Гудисон Парк», сообщает Sky Sports.
5 декабря «Эвертон» уволил португальского тренера Марку Силву после полутора лет работы. В матче против «Челси» командой руководил бывший помощник португальца Данкан Фергюсон, и ливерпульцы одержали победу со счетом 3:1.
Визит Ковача на «Гудисон Парк» сразу же породил разговоры о возможном назначении хорвата на должность главного тренера «Эвертона». В то же время стоит отметить, что в тот же день он посетил матч «Манчестер Сити» – «Манчестер Юнайтед», а сегодня намерен побывать на игре чемпионшипа «Вест Бромвич» – «Суонси».
С «Баварией» Нико Ковач проработал с июля 2018-го по 3 ноября нынешнего года, выиграв в прошлом сезоне чемпионат и Кубок Германии.
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