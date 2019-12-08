Евгений Бушманов: Воздержусь от оценки Тедеско. Он, как и я, тренер Немецкий специалист возглавил команду в октябре 2019 года.

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Экс-защитник московского «Спартака» Евгений Бушманов дал комментарий после поражения бывшей команды в матче 19-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:4).

«Впечатлений никаких нет. Красно-белые не должны играть с кем-либо от обороны на своем поле. Вряд ли кто-то мог спрогнозировать такое сочетание игроков сегодня – это решение тренера. Оно было неожиданным. Понятно, что выбыли Жиго и Кутепов и должны были быть перестановки. Как мы видим, они не сработали. Были Гапонов, Ещенко, Айртон и возможность сыграть в привычных ситуациях. В «Спартаке» собраны хорошие футболисты. Тренерский штаб постоянно наблюдает за командой и знает, какие сочетания лучше на данный момент.

Тренерский штаб, как и игроки, может допускать ошибки. Были варианты сыграть по-другому, но с одним номинальным защитником команда провалилась. Это отражено в разгромном счете на табло.

Воздержусь от оценки работы Тедеско. Он, как и я, тренер», – цитирует специалиста «Чемпионат».

После этой игры «Спартак» занимает десятое место в таблице, набрав 22 очка. «Ростов» поднялся на третью строчку, опередив по дополнительным показателями ЦСКА и «Локомотив». Все три клуба набрали по 34 очка.