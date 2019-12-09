«Марсель» обыграл «Бордо» и одержал шестую победу кряду Отставание от лидирующего «ПСЖ» составляет пять очков.

Футболисты «Марселя» нанесли поражение игрокам «Бордо» в домашнем матче 17-го тура лиги 1 – 3:1.

В составе победителей отличились Жордан Амави, а также Морган Сансон и Неманья Радоньич. Единственный гол гостей на счету Ясина Адли.

Таким образом, «Марсель» выиграл шестой матч кряду и занимает второе место в таблице, набрав 34 очка. У «Бордо» – 26 очков и пятая позиция.

В следующем туре подопечные Андре Виллаш-Боаша сыграют против «Метца», а «Бордо» встретится со «Страсбургом». Обе игры пройдут 14 декабря

Лига 1. 17-й тур

«Марсель» – «Бордо» – 3:1 (1:0)

Голы: 0:1 – 31 Адли, 1:1 – 48 Амави, 2:1 – 60 Сансон, 3:1 – 90 Радонич.

«Марсель»: Манданда, Камара, Амави, Чалета-Цар, Сарр (Лопес, 77), Пайет, Ронжье, Альваро Гонсалес, Сансон (Стротман, 84), Сакаи, Жермен (Радонич, 64).

«Бордо»: Костиль, Сабали, Косьельни, Йованович, Бенито (Камано, 68), Тчуамени, Отавио (Бриан, 80), Адли (Хван Ый Чжо, 57), Пабло, Маджа, де Превиль.

Предупреждения: Амави (28), Чалета-Цар (45), Адли (45).