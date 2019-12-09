«Крузейро», за который выступает Педро Роша, впервые в истории вылетел из высшей лиги Бразилии В заключительном туре клуб проиграл «Палмейрасу».

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«Крузейро» впервые в своей истории вылетел из высшей лиги Бразилии.

В воскресенье в матче заключительного тура «синие» потерпели домашнее поражение от «Палмейраса» (0:2) на стадионе «Минейрао» в Белу-Оризонти.

Таким образом, команда Мано Менезеса осталась на 17-м месте. Отметим, что «Крузейро» неизменно проигрывал в последних пяти турах (причем в четырех матчах подряд – всухую), а перед этим завершил четыре матча вничью. В итоге в восьми играх у команды только один забитый гол.

Добавим, что за «Крузейро» выступает полузащитник Педро Роша, арендованный у «Спартака» до конца 2019 года. В 24 матчах сезона у 25-летнего бразильца два гола и две голевые передачи.