Маскерано перешел в «Эстудиантес» Игрок перешел в аргентинский клуб в качестве свободного агента.

Аргентинский полузащитник Хавьер Маскерано продолжит карьеру на родине, в «Эстудиантесе», об этом сообщает пресс-служба клуба.

Последним местом работы футболиста был китайский клуб «Хэбэй Чайна Форчун», в составе которого он провел 54 матча, забил один гол и сделал десять результативных передач.

В Европе Маскерано известен игрой в таких командах, как «Ливерпуль» и «Барселона». С испанским клубом он дважды выигрывал Лигу чемпионов.

В составе сборной Аргентины полузащитник сыграл 147 матчей, в которых забил три гола.