Александр Самедов – об отстранении России: До сих пор не верится WADA отстранило Россию от участия в крупных международных турнирах.

Бывший полузащитник сборной России Александр Самедов прокомментировал решение WADA о четырехлетнем отстранении России от крупных международных соревнований.

– Кажется, что это какой-то розыгрыш. До сих пор не верится, что такое может быть с нашими спортсменами. Я сам в шоке, что наша сборная в итоге может оказаться без гимна и флага на чемпионате мира. Я даже себе представить это не могу. Надеюсь, что все хорошо будет, что здравый смысл восторжествует. Хотя говорят, шансов мало. Я просто не понимаю, как выходить и играть за сборную без гимна России. Не только футбол попал под горячую руку, но и весь наш спорт, – сказал Самедов порталу Sport24.ru.

Сегодня исполком WADA принял рекомендации комитета по соответствию лишить Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия и отстранить Россию от участия в крупных международных турнирах сроком на четыре года. Такое наказание вынесено за манипуляции, которые, по мнению экспертов WADA, проводились с базой данных, полученной в январе из Московской антидопинговой лаборатории.

В течение 21 дня Россия может подать апелляцию на решение WADA, иначе решение вступит в силу.

WADA на четыре года отстранило Россию от участия в международных соревнованиях. Онлайн