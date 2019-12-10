ЦСКА предложил восемь миллионов евро за нападающего «Жилины» Центральный форвард словацкого футбольного клуба Роберт Боженик зимой может пополнить состав ЦСКА.

Загрузка...

Как сообщает газета Novy Cas, 20-летний нападающий привлек внимание скаутов российского клуба.

По информации издания, армейцы готовы предложить за переход игрока сборной Словакии порядка восьми миллионов евро.

При этом отмечается, что владелец «Жилины» Йозеф Антошик намерен удержать игрока в клубе минимум до лета следующего года.

Добавим, что Боженик является воспитанником академии «Жилины» и выступает за основную команду с января 2018 года. С тех пор он провел 58 матчей за клуб и записал на свой счет 19 забитых мячей и шесть голевых передач.

В текущем сезоне на счету форварда четыре забитых мяча и четыре результативные передачи в 18 встречах за «Жилину» во всех турнирах. В составе сборной Словакии форвард провел восемь игр и забил четыре гола.

Контракт нападающего с клубом рассчитан до лета 2022 года, а трансферная стоимость оценивается порталом transfermarkt в 650 тысяч евро.