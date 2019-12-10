Главный тренер «Монпелье»: Когда Неймар получает по ногам, то всегда плачет Бразилец забил гол и сделал результативную передачу в матче с «Монпелье».

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Главный тренер «Монпелье» Мишель Тер-Закарян после матча с «Пари Сен-Жермен» (1:3) в 17-м туре лиги 1 раскритиковал форварда соперника Неймара.

«У него такой стиль, что он всегда провоцирует соперников своими навыками и дриблингом, – приводит Goal.com слова Тер-Закаряна. – А когда получает по ногам, то всегда плачет».

Отметим, что матче с «Монпелье» на счету Неймара гол и результативная передача. После игры у 27-летнего бразильца возник конфликт с форвардом «Монпелье» Анди Делором.

В нынешнем сезоне Неймар провел девять матчей, в которых забил шесть голов и сделал одну результативную передачу.