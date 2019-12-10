Сборная России сыграет товарищеские матчи со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией

Как сообщает пресс-служба организации, в марте подопечные Станислава Черчесова дважды сыграют на выезде - 28 марта россияне встретятся со Швецией, а 31 марта - с Молдовой. Также в рамках заключительного этапа подготовки у сборной России запланированы еще две встречи - 2 июня она в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня дома примет Сербию.
Напомним, что по итогам жеребьевки российская команда на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня).
С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай Овечкину можно возвращаться в «Динамо»? Второй матч кряду российский дуэт форвардов «Вашингона» Ови + Кузи откатал вхолостую. 05.12.2019 10:33 Хоккей Славин Виталий «Крузейро», арендовавший Педро Рошу, вылетел из чемпионата Бразилии впервые за 98 лет Клуб «Крузейро» из Белу-Оризонти всего два года не дотянул до того, чтобы отпраздновать 100-летие своего бессменного пребывания в высшем дивизионе чемпионата Бразилии. 09.12.2019 19:43 Футбол Безъязычный Алексей Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш (5:0) у «Золотых рыцарей», которым в одну калитку уступили на прошлой неделе в Нью-Йорке (1:4) с Хенриком Лундквистом в воротах. 09.12.2019 14:12 Хоккей Славин Виталий Дуглас Сантос: Цель «Зенита» – финал Лиги чемпионов В решающем матче против «Бенфики» оборона «Зенита» предстанет в необычном виде – из-за дисквалификации Ярослава Ракицкого и травмы Юрия Жиркова. Один из основных защитников питерцев поделился ожиданиями от игры. 09.12.2019 22:48 Футбол Сергеев Иван Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 15:28 Фигурное катание Киреева Ксения