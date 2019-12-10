Warning: array_rand(): Second argument has to be between 1 and the number of elements in the array in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/view.php on line 63

Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /html/sovsport.ru/www/templates/sovsport/obj/view.php on line 64
Сборная России сыграет товарищеские матчи со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
10 декабря 2019 11:12Футбол

Сборная России сыграет товарищеские матчи со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией

В преддверии чемпионата Европы РФС окончательно согласовал программу контрольных матчей национальной сборной России.

Как сообщает пресс-служба организации, в марте подопечные Станислава Черчесова дважды сыграют на выезде - 28 марта россияне встретятся со Швецией, а 31 марта - с Молдовой. Также в рамках заключительного этапа подготовки у сборной России запланированы еще две встречи - 2 июня она в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня дома примет Сербию.

Напомним, что по итогам жеребьевки российская команда на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня).

С Надалем не справились. А с Джоковичем сможем? Россия сыграет с Сербией в четвертьфинале Сборная России вышла в четвертьфинал Кубка Дэвиса, пусть и со второго места в группе. И теперь в плей-офф сыграет против Сербии, ведомой самим Новаком Джоковичем. «Советский спорт» – о промежуточных итогах турнира. И фаворитах решающей стадии. 21.11.2019 22:30 Теннис Мысин Николай
Еще по теме:
Карен Хачанов: В матче «Зенит» – «Спартак» все было на уровне АПЛ Медведев – лучший теннисист 2019 года в России Медведев остался пятым в обновленном рейтинге АТР
Овечкину можно возвращаться в «Динамо»? Второй матч кряду российский дуэт форвардов «Вашингона» Ови + Кузи откатал вхолостую. 05.12.2019 10:33 Хоккей Славин Виталий
«Крузейро», арендовавший Педро Рошу, вылетел из чемпионата Бразилии впервые за 98 лет Клуб «Крузейро» из Белу-Оризонти всего два года не дотянул до того, чтобы отпраздновать 100-летие своего бессменного пребывания в высшем дивизионе чемпионата Бразилии. 09.12.2019 19:43 Футбол Безъязычный Алексей
Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Алексей Мишин: Надо провести альтернативные Олимпийские игры Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание Загитова обратилась к болельщикам: Для меня ваша любовь – дороже золота
Георгиев в порядке, можно звать Шестеркина. «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш «Рейнджерс» взяли в Лас-Вегасе убедительный реванш (5:0) у «Золотых рыцарей», которым в одну калитку уступили на прошлой неделе в Нью-Йорке (1:4) с Хенриком Лундквистом в воротах. 09.12.2019 14:12 Хоккей Славин Виталий
Дуглас Сантос: Цель «Зенита» – финал Лиги чемпионов В решающем матче против «Бенфики» оборона «Зенита» предстанет в необычном виде – из-за дисквалификации Ярослава Ракицкого и травмы Юрия Жиркова. Один из основных защитников питерцев поделился ожиданиями от игры. 09.12.2019 22:48 Футбол Сергеев Иван
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
Россия впервые за 18 лет – без титулов, Шарапова – вне топ-100. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 06.12.2019 11:48 Теннис Мысин Николай
Превосходство над Борнами. Россия обыграла Хорватию в Кубке Дэвиса В первом матче нового формата Кубка Дэвиса сборная России переиграла Хорватию. Сначала Андрей Рублев разгромил Борну Гойо, а затем Карен Хачанов нанес поражение Борне Чоричу. 18.11.2019 23:15 Теннис Мысин Николай
Анастасия Мишина и Александр Галлямов: Когда что-то не получается, просто дуемся друг на друга Российская пара, первый сезон выступающая на взрослом уровне, заняла третье место в финале Гран-при. 09.12.2019 15:28 Фигурное катание Киреева Ксения
Новости
12:13 Футбол Тедеско и Цорн прибыли на совет директоров «Спартака»
12:11 Футбол Филипп, Дзюба и Луценко номинированы на лучший гол декабря в премьер-лиге
11:58 Футбол Роман Павлюченко: Неважно, с кем играть товарищеские матчи
11:57 Футбол Луценко, Беленов и Хвича номинированы на игрока декабря в премьер-лиге
11:49 Футбол Семак, Евсеев и Парфенов номинированы на тренера декабря в премьер-лиге
11:38 Футбол Жоау Мариу: В Европе Миранчуку придется работать гораздо больше, чем сейчас
11:31 Футбол Станислав Черчесов: Планировали сыграть со сборными категории топ-16, но скорректировали свои планы
11:27 Олимпиада Станислав Поздняков: Сделаем все, чтобы наши спортсмены выступали в Токио под флагом России
11:19 Футбол Жоау Мариу: Предпочел бы остаться в «Локомотиве», чем вернуться в «Интер»
11:12 Футбол Сборная России сыграет товарищеские матчи со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией
11:07 Футбол Джордан Хендерсон: Матч с «Ред Булл Зальцбург» – самый важный в сезоне
10:59 Олимпиада Александр Зубков: Когда чиновники будут защищать спортсменов на деле, а не на словах?
10:59 Футбол Бруну Лаже: По сути, «Зенит» играет в четыре форварда
10:53 Гандбол Россия победила Черногорию и вышла в полуфинал чемпионата мира
10:46 Футбол «Локомотив» провел тренировку на базе «Реала»
10:45 Легкая атлетика Елена Исинбаева: Санкции жесточайшие, несправедливые, вопиющие
10:38 Формула-1 РАФ: В решении исполкома WADA есть оговорка, позволяющая вывести Гран-при России из-под его действия
10:27 Баскетбол Сергей Карасев: «Химкам» надо выходить на отметку в 80 пропущенных очков
10:27 Хоккей Монахан, Дюклер и Нелсон – три звезды игрового дня в НХЛ
10:21 Баскетбол Алексей Швед: С «Зенитом» всегда тяжело, они часто возвращаются с «-20» или с «-25»
Официальные итоги саммита в Париже: о чем договорилась "Нормандская четверка"
В Ростовской области у сотрудницы сельской больницы отобрали субсидию на покупку дома
Суд признал банкротом "Юго-Западную текстильную компанию" на Дону
Инспекция труда занялась ДТП, в котором пострадали учителя нижегородской школы №37
Инвестиции растут, Куштау в расход: главное в Послании Радия Хабирова
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
Путин: Россия наилучшим образом подготовит проведение матчей Евро-2020
СМИ сообщили, что «Золотой мяч» достанется Лионелю Месси
ФИФА и МОК прокомментировали ситуацию вокруг российского спорта
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика