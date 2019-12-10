Сборная России сыграет товарищеские матчи со Швецией, Молдовой, Польшей и Сербией В преддверии чемпионата Европы РФС окончательно согласовал программу контрольных матчей национальной сборной России.

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Как сообщает пресс-служба организации, в марте подопечные Станислава Черчесова дважды сыграют на выезде - 28 марта россияне встретятся со Швецией, а 31 марта - с Молдовой. Также в рамках заключительного этапа подготовки у сборной России запланированы еще две встречи - 2 июня она в гостях сыграет с Польшей, а 6 июня дома примет Сербию.

Напомним, что по итогам жеребьевки российская команда на групповом этапе Евро-2020 сыграет с командами Бельгии (13 июня), Финляндии (17 июня) и Дании (22 июня).