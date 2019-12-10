ЦСКА предложил восемь миллионов евро за Боженика 20-летний словак забил три гола в нынешнем сезоне.

ЦСКА сделал предложение «Жилине» о трансфере форварда Роберта Боженика, сообщает Novy Cas. По информации источника, армейцы готовы заплатить за 20-летнего словака восемь миллионов евро.

Боженик играет за «Жилину» с 2017 года. В нынешнем сезоне на его счету три гола и четыре результативные передачи в 16 матчах чемпионата Словакии. Всего он провел за команду 58 матчей и забил 19 голов.

В июне 2019 года Боженик дебютировал в сборной Словакии. В восьми матчах за национальную команду у него четыре гола.

После 19 туров ЦСКА набрал 34 очка и занимает четвертое место в турнирной таблице премьер-лиги.