«Краснодар» и ЦСКА узнали судей на заключительные матчи в группе Лиги чемпионов «Быков» будет судить немец Зиберт, армейцев – голландец Блом.

УЕФА назначил арбитров на матчи шестого тура группового этапа Лиги Европы.

Матч группы С «Хетафе» – «Краснодар» будет судить немецкая бригада во главе с Даниэлем Зибертом. Помогать ему будут лайнсмены Ян Зайдель и Маркус Хаккер, а также четвертый арбитр – Сорен Сторк.

Ранее 35-летний Зиберт лишь один раз работал на матче российского клуба: 4 октября 2018 года при его судействе «Спартак» сыграл вничью с «Вильярреалом» (3:3). Отметим, что немец поставил по одному пенальти в ворота каждой из команд, причем в пользу испанцев – в компенсированное ко второму тайму время.

Матч «Хетафе» – «Краснодар» пройдет 12 декабря на стадионе «Колисеум Альфонсо Перес». Начало – 20:55 (мск). Для выхода из группы «быкам» необходимо только побеждать.

А матч группы H «Эспаньол» – ЦСКА доверен голландцу Кевину Блому. Его помощниками станут ассистенты Йохан Балдер и Дэви Гоосенс, а также четвертый рефери Аллард Линдхут.

Ранее 45-летний голландец дважды судил армейцев: 17 марта 2011 года – ответный матч 1/16 финала Лиги Европы с «Порту» (1:2) в Португалии и 23 августа 2012 года – первый матч квалификационного раунда Лиги Европы с АИК (1:0) в Стокгольме.

Матч «Эспаньол» – ЦСКА пройдет 12 декабря на стадионе RCDE в Барселоне. Начало – 23:00 (мск). Независимо от результата этой игры ЦСКА останется на четвертом месте в группе.