Гжегож Крыховяк: Никто не думает об отпуске, должны сыграть ради наших болельщиков Польский полузащитник «Локомотива» прокомментировал предстоящий матч против «Атлетико».

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Завтра в последнем туре группового этапа Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет в Мадриде с «Атлетико». Сегодняшнюю предматчевую пресс-конференцию вместе с Юрием Семиным посетил полузащитник железнодорожников Гжегож Крыховяк. Польский футболист заверяет, что «Локомотив» намерен дать бой и будет бороться за победу.

«Против «Арсенала» мы сыграли плохо, но к завтрашнему матчу будем готовы на сто процентов, – цитирует Крыховяка официальный сайт «Локомотива». – У нас есть все, чтобы играть в Лиге чемпионов. Хотим набрать три очка. Последний месяц был плохим, но никто сейчас не думает об отпуске. Должны сыграть ради наших болельщиков. По ходу сезона были и хорошие моменты, и плохие, но сейчас самая важна игра – против «Атлетико». Нужно думать о ней. Будет трудно. Если хотим набрать очки, нужно сыграть лучше, чем в последнем матче – и в обороне, и в атаке. Каждый футболист в команде должен играть лучше».

«Локомотив» лишился шансов продолжит выступления в еврокубках и даже в случае победы останется на последнем месте группы G. «Атлетико» вместе с немецким «Байер» претендует на попадание в 1/8 финала. Первое место в группе гарантировал себе итальянский «Ювентус».

Матч «Атлетико» – «Локомотив» состоится завтра 11 декабря. Начало в 23:00 по московскому времени.