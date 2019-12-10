17-летний вратарь «Генка» стал самым юным голкипером в истории Лиги чемпионов Мартен Вандевордт установил новый рекорд турнира.

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В сегодняшнем матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов «Наполи» – «Генк» в составе бельгийского клуба дебютировал 17-летний вратарь Мартен Вандевордт. Юный бельгийский голкипер, выйдя на поле стадиона «Сан-Паоло» в возрасте 17 лет и 287 дней, стал самым молодым голкипером в истории Лиги чемпионов, сообщает BBC.

Ранее в турнире никогда не играли вратари моложе 18 лет. Предыдущим рекордсменом был другой бельгиец – голкипер «Бенфики» Миле Свилар, который в сезоне-2017/18 сыграл в Лиге чемпионов против «Манчестер Юнайтед» в возрасте 18 лет и 52 дней.

Вот как выглядит теперь пятерка самых молодых вратарей в истории Лиги чемпионов:

1. Мартен Вандевордт («Генк»). 10 декабря 2019 года в возрасте 17 лет 287 дней против «Наполи».

2. Миле Свилар («Бенфика»). 18 октября 2017 года в возрасте 18 лет и 52 дней против «Манчестер Юнайтед».

3. Икер Касильяс («Реал»). 15 сентября 1999 года в возрасте 18 лет и 118 дней против «Олимпиакоса».

4. Николай Михайлов («Левски»). 31 октября 2006 года в возрасте 18 лет и 125 дней против «Вердера».

5. Игорь Акинфеев (ЦСКА). 14 сентября 2004 года в возрасте 18 лет и 159 дней против «Порту».