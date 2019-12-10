«Наполи» разгромил «Генк» благодаря хет-трику Милика и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

Матч шестого тура Лиги чемпионов «Наполи» (Италия) – «Генк» (Бельгия) завершился со счетом 4:0.
Еще в первом тайме в составе неаполитанцев хет-трик оформил Аркадиуш Милик. Польский нападающий отличился на третьей, 26-й и 38-й минутах. В последнем случае он реализовал пенальти. Еще один гол с 11-метрового забил на 75-й минуте Дрис Мертенс.
Набрав 12 очков, «Наполи» занял второе место в группе F вслед за английским «Ливерпулем», что вывело команду Карло Анчелотти в 1/8 финала. «Генк» закончил выступления в еврокубках, заняв последнее место в группе F c одним очком в шести играх.
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