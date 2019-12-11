Стефан де Врей: «Интер» сделал все возможное

Защитник миланского «Интера» Стефан де Врей поделился эмоциями после поражения от «Барселоны» в групповом турнире Лиги чемпионов.
«Грустно, но нам не о чем жалеть, потому что мы сделали все возможное. Нужно сосредоточиться на будущем и матчах, которые у нас впереди. Трудности сделают нас сильнее, но пока что эта рана слишком свежа», - цитирует де Врея пресс-служба УЕФА.
Напомним, в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов «Интер» на своем поле уступил «Барселоне» со счетом 1:2. Победный мяч на 86-й минуте забил Ансу Фати.
В итоговой таблице группы F первое место заняла «Барса», набравшая 14 очков. Со второго места в плей-офф турнира вышла дортмундская «Боруссия» (10 очков). «Интер» набрал семь очков, занял третье место и весной выступит в Лиге Европы. Замкнула квартет пражская «Славия» (два очка).
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