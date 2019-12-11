Бранислав Иванович: Нельзя рассчитывать, что за тебя кто-то сделает твою работу «Зенит» проиграл «Бенфике» и завершил выступление в еврокубках.

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Защитник «Зенита» Бранислав Иванович прокомментировал матч с «Бенфикой» (0:3) в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов на «Эштадиу да Луш» в Лиссабоне.

– Не первый раз в этой Лиге чемпионов у нас получается два разных тайма, – приводит слова 35-летнего серба официальный сайт телеканала «Матч ТВ». – Вот и сейчас первый сыграли нормально, второй провалили. Конечно, разочарованы.

– Не было ли психологической расслабленности из-за того, что «Лион» проигрывал «Лейпцигу»?

– Нельзя рассчитывать, что за тебя кто-то сделает твою работу. Надо смотреть только на себя. Тем более «Зенит» мог сыграть иначе.

Напомним, после поражения в Португалии «Зенит» опустился со второго на четвертое место в группе G, пропустив вперед «Лион», отыгравшийся со счета 0:2 в матче с «РБ Лейпциг», и «Бенфику», которой уступил по голам в личных матчах.

Впервые за десять лет «Зенит» не сыграет в плей-офф еврокубков.