Луценко признан лучшим игроком декабря в РПЛ Российская Премьер-лига подвела итоги голосования.

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Нападающий ФК «Арсенал» (Тула) Евгений Луценко признан лучшим футболистом декабря в РПЛ.

Форварда единогласно признали лучшим болельщики, эксперты телеканала «Матч-ТВ» и Российской Премьер-лиги.

В декабрьских матчах Луценко оформил дубль в ворота «Локомотива» и сделал голевую передачу в матче против ЦСКА.

Ранее приз лучшему тренеру месяца достался наставнику «Арсенала» Игорю Черевченко.

В декабре туляки провели две встречи, в которых обыграли ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (4:0).

В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает шестую строчку. В активе команды 25 очков после 19 матчей.