Гурам Аджоев: За первую часть сезона «Арсенал» заслужил твердую четверку

Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев подвел итоги выступления команды в первой части чемпионата России.
«В целом за этот отрезок чемпионата мы заслужили твердую четверку. Старт получился для нас лучшим за всю историю клуба. Потом с точки зрения набора очков дела обстояли похуже, а в последних турах мы снова порадовали болельщиков громкими победами, когда выиграли в гостях у «Спартака» и ЦСКА и дома у «Локомотива», - приводит слова Аджоева ТАСС. - Мы двигаемся от игры к игре. У нас есть и долгосрочная стратегия, но думаем всегда только о ближайшем матче».
В турнирной таблице РПЛ «Арсенал» занимает шестую строчку. В активе команды 25 очков после 19 матчей.
В 20-м туре РПЛ «Арсенал» сыграет на выезде против «Сочи». Встреча состоится 1 марта.
Напомним, сегодня российская Премьер-лига признала наставника «Арсенала» Игоря Черевченко лучшим тренером декабря, а нападающего команды Евгения Луценко - лучшим игроком месяца.
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