Джеррард подтвердил, что близок к подписанию нового контракта с «Рейнджерс» Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард рассказал, что переговоры о новом соглашении прошли позитивно.

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- Клуб обратился ко мне примерно 10 дней назад, чтобы договориться о новом контракте. Это довольно простое решение для меня. Я счастлив здесь, и настолько голоден до побед и полон решимости хорошо провести здесь время. Поэтому переговоры были довольно простыми и прошли позитивно, - цитирует Джеррард The Mirror.

Напомним, что Джеррард возглавил «Рейнджерс» 1 июня 2018 года. С тех пор шотландский клуб одержал 55 побед, потерпел 13 поражений и 25 матчей свел вничью.

На данный момент «Рейнджерс» занимает вторую строчку в турнирной таблице шотландской премьер-лиге, уступаю лидирующему в чемпионате «Селтику» два очка после 15 туров.