Гендиректор «Интера»: Готовы обговорить продажу Мартинеса Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Барселона».

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Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о возможной продаже аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса.

«У нас нет необходимости продавать кого-либо. Будущее игроков зависит только от нас. Что касается Лаутаро, то сейчас он играет в «Интере». Мы не думаем о его продаже, но если он изъявит желание пойти другой дорогой, мы обговорим этот вариант», – цитирует функционера AS.

22-летний нападающий был куплен летом 2018 года у аргентинского «Расинга» за 25 млн евро. В текущем сезоне он провел 21 матч, забил 13 голов и отдал 4 голевых передачи.