Антон Коченков: На втором пенальти решил играть по удару, остался стоять до конца

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– Расскажите об эпизоде с пенальти.

– Я нарушил правила – не видел игрока справа. Пошла передача вразрез, я думал, что успею.

– Но пенальти отбили.

– Да, повезло. Угадал направление мяча. На втором пенальти решил играть по удару, остался стоять до конца.

– Показалось, что в эпизоде с первым пенальти вы чуть раньше выдвинулись с линии ворот.

– Нужно посмотреть повтор. Но если бы я нарушил правила, судья бы попросил перебить, – приводит слова Коченкова пресс-служба российского клуба.

Напомним, что по итогам группового раунда «Локомотив» набрал три очка, занял последнее место и не смог пробиться в весеннюю часть европейских турниров.