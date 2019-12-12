Антон Коченков: На втором пенальти решил играть по удару, остался стоять до конца - Советский спорт
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12 декабря 2019 01:34Футбол

Антон Коченков: На втором пенальти решил играть по удару, остался стоять до конца

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков – об отраженном пенальти в матче с «Атлетико» (0:2) в заключительном матче группового этапа Лиги чемпионов.

– Расскажите об эпизоде с пенальти.
– Я нарушил правила – не видел игрока справа. Пошла передача вразрез, я думал, что успею.

– Но пенальти отбили.
– Да, повезло. Угадал направление мяча. На втором пенальти решил играть по удару, остался стоять до конца.

– Показалось, что в эпизоде с первым пенальти вы чуть раньше выдвинулись с линии ворот.
– Нужно посмотреть повтор. Но если бы я нарушил правила, судья бы попросил перебить, – приводит слова Коченкова пресс-служба российского клуба.

Напомним, что по итогам группового раунда «Локомотив» набрал три очка, занял последнее место и не смог пробиться в весеннюю часть европейских турниров.

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