Тимоти Кастань: Мы пережили немало славных моментов в «Аталанте», но этот – особенный «Аталанта» победила «Шахтер» и вышла в плей-офф Лиги чемпионов.

Защитник «Аталанты» Тимоти Кастань высказался о победе над «Шахтером» (3:0) на стадионе «Металлист» в Харькове и выходе в плей-офф Лиги чемпионов.

«К счастью, в первом случае наш гол в итоге был засчитан, – приводит слова 24-летнего бельгийца официальный сайт УЕФА. – Все бегали вне себя от счастья. Мы вместе пережили немало славных моментов в «Аталанте», но этот – особенный. Было сложно, но мы справились».

Напомним, на 66-й минуте Кастань забил первый гол команды в этом матче. После чего у гостей также отличились хорват Марио Пашалич и немец Робин Госенс.

«Аталанта» заняла второе место в группе C и в своем дебютном сезоне в турнире вышла в плей-офф. Жеребьевка 1/8 финала пройдет 16 декабря.