Даниэль Карвахаль – о матче с «Барселоной»: Вопрос безопасности меня не беспокоит Игра была перенесена в связи с беспорядками в Каталонии.

Правый защитник мадридского «Реала» Дани Карвахаль перед матчем с «Барселоной» отметил, что его команда будет настраиваться только на победу.

– Я хочу поехать на «Камп Ноу» и обыграть «Барселону», остальное для меня значения не имеет. Вопрос безопасности меня не беспокоит. Надеюсь, игра пройдет при максимальных мерах безопасности. Сейчас мы сосредоточены на встрече с «Валенсией», за победу над ней дают столько же очков, – сказал Карвахаль изданию Marca.

Также он поделился мнением по поводу будущей жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, где мадридская команда оказалась во втором посеве: «Я уверен в том, что никто не желает встретится с Реалом на такой ранней стадии плей-офф, но при этом каждый клуб из первой корзины способен доставить нам проблемы».

Напомним, что 18 декабря «Реал» сыграет с «Барселоной» в рамках перенесенной встречи 10-го тура чемпионата Испании. Изначально игра должна была пройти 26 октября, но в Федерация футбола Испании приняла решение перенести игру из-за беспорядков в Каталонии.