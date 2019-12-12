Мастерс – новый исполнительный директор АПЛ - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболИтоги года 2019...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
12 декабря 2019 19:05ФутболКорегин Владислав

Мастерс – новый исполнительный директор АПЛ

До этого он был коммерческим директором Английской футбольной лиги.

Во время сегодняшнего специального заседания клубы АПЛ одобрили назначение Ричарда Мастерса на должность исполнительного директора. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

– Ричард взял на себя роль временного исполнительного директора год назад. В новых для себя условиях он столкнулся с трудностями и хорошо зарекомендовал себя. Клубы считают, что на данный момент - это правильное назначение в долгосрочной перспективе, – сказал председатель комитета по выдвижению кандидатур Брюс Бак.

Отметим, что до своего прихода в АПЛ Мастерс был коммерческим директором Английской футбольной лиги, а до этого он работал в Совете по крикету Англии и Уэльса.

Как не поймать две минуты? Логинов вытащил Россию только на четвертое место В первый день первого этапа Кубка мира-2019/20 в шведском Эстерсунде наши биатлонисты в смешанной эстафете финишировали четвертыми. 30.11.2019 19:00 Биатлон Тигай Лев
Еще по теме:
Драчев уверен, что санкции WADA не помешают Логинову выступить на Олимпиаде и чемпионате мира Владимир Драчев: Решение WADA не придает позитивных эмоций Анатолий Хованцев: Будет несправедливо отстранить всю нашу молодую команду
Выставочные матчи НХЛ в России не нужны. Что обсуждали руководители клубов КХЛ В среду в Музее хоккея состоялось совещание с руководителями клубов КХЛ. Обсуждались нюансы введения со следующего сезона «потолка» и «пола» зарплат, а также другие насущные вопросы. 11.12.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
С такой Россией даже Джокович не справился. Мы – в полуфинале Кубка Дэвиса Карен Хачанов и Андрей Рублев, отыграв три матчбола на тай-брейке решающей партии парного матча, нанесли поражение команде Сербии. С самим Новаком Джоковичем во главе! 22.11.2019 20:00 Теннис Мысин Николай
Был Турин – а стал Тутберин. Обзор событий уик-энда Подводим итоги финала Гран-при и других турниров минувшей недели. 09.12.2019 15:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Траньков о Загитовой: О каком закате карьеры тут может идти речь? Максим Траньков: Благодаря Косторной в финале Гран-при победило фигурное катание Бутырская о Загитовой: Алине не хватает уверенности
Русский Матч Звезд Мира. Косторная, Щербакова и Трусова заняли весь пьедестал Гран-при В Турине завершился финальный турнир серии Гран-при. Последнее золото с мировым рекордом завоевала Алена Косторная. 08.12.2019 00:45 Фигурное катание Тигай Лев
Зеркальный реванш Хартли. «Авангарда» нанес сухое поражение «Ак Барсу» «Авангард» в огненном матче выиграл 3:0 у лидера чемпионата «Ак Барса». 12 ноября в Казани с таким же счетом верх взяли подопечные Дмитрия Квартальнова. 08.12.2019 20:21 Хоккей Домрачев Владислав
Анна Щербакова: Максимума не бывает никогда Российская спортсменка занимает третье место по итогам короткой программы в финале Гран-при. 07.12.2019 09:18 Фигурное катание Киреева Ксения
Сергей Кузьмин: Руис распустил себя. Лишний вес сыграл роковую роль Российский тяжеловес Сергей Кузьмин поделился впечатлениями о боях Энтони Джошуа и Энди Руиса, а также Александра Поветкина и Майкла Хантера. 08.12.2019 09:00 Бокс Усачев Владислав
«Сделаем наш турнир еще привлекательнее». Руководители ФХР обещают Накануне Кубка Первого канала сборная России провела открытую тренировку, на которой побывал корреспондент «Советского спорта». 11.12.2019 19:15 Хоккей Домрачев Владислав
Владислав Третьяк: Международная федерация должна прислушаться к мнению Фазеля В подмосковном Аносине перед Гала-матчем «Красная машина. Связь поколений» президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк ответил на вопросы касательно отлучения России от чемпионатов мира и Олимпийских игр после санкций со стороны WADA. 10.12.2019 21:00 Хоккей Домрачев Владислав
Новости
19:27 Футбол Иржи Ярошик: ЦСКА должен показать, что у него хорошая команда
19:26 Футбол Антуан Гризманн: Я ушел в «Барселону», чтобы освоить новый стиль и философию игры
19:24 Футбол Брендан Роджерс: В январе никто из «Лестера» на уйдет
19:08 Футбол Источник: РФС хочет отстранить Гинера от футбольной деятельности
19:05 Футбол Мастерс – новый исполнительный директор АПЛ
19:00 Хоккей Сборная России определилась с составом на матч против шведов
18:52 ММА Хабиб Нурмагомедов: До пенсии мне далеко
18:37 Легкая атлетика Руководство Всероссийской федерации легкой атлетики уйдет в отставку 28 февраля
18:32 Футбол Даниэль Карвахаль – о матче с «Барселоной»: Вопрос безопасности меня не беспокоит
18:24 Легкая атлетика Охрана прогнала главу Федерации легкой атлетики Москвы с конференции ВФЛА
18:15 Конькобежный спорт Иван Скобрев – о решении WADA: Нельзя всех чесать под одну гребенку
18:07 Биатлон Норвежец Биркеланд стал лучшим в суперспринте на Кубке IBU, Халили финишировал 14-м
18:01 Хоккей «Витязь» и СКА обменялись игроками
17:50 Биатлон На этапе Кубка IBU суперспринт выиграла шведка Андерссон, Шевнина финишировала пятой
17:42 Формула-1 Феттель может уйти в «Макларен»
17:32 Футбол Валерий Масалитин: В матче с «Эспаньолом» игроки ЦСКА будут биться за честь клуба
17:25 Футбол Дортмундская «Боруссия» проявляет интерес к Почеттино
17:17 Футбол Борис Игнатьев: У «Локомотива» больше шансов на второе место, чем у других
17:13 Хоккей Главный судья КХЛ: Скоро хоккейные правила будут унифицированы
17:11 Футбол Видаль зимой может перейти в «Интер»
Работники скорой помощи оставили умирать журналиста "Вечерней Москвы"
Омичам снова не разрешили выбирать мэра
Треть жителей Волгограда готовы уехать из региона куда угодно ради работы
Парк «Дубки»: что не так с благоустройством?
Московское предприятие-фантом поставляло сыр в белгородские школы и детские сады
«Зенит» обыграл «Лион» в матче Лиги Чемпионов
СМИ: экс-жена хоккеиста Зайцева обвиняет его родных в похищении детей
«Локомотив» уступил «Байеру» в матче пятого тура Лиги Чемпионов
Цена нашего покаяния. Россию отстранят от мирового спорта на 4 года?
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика