Мастерс – новый исполнительный директор АПЛ До этого он был коммерческим директором Английской футбольной лиги.

Загрузка...

Во время сегодняшнего специального заседания клубы АПЛ одобрили назначение Ричарда Мастерса на должность исполнительного директора. Об этом сообщает официальный сайт лиги.

– Ричард взял на себя роль временного исполнительного директора год назад. В новых для себя условиях он столкнулся с трудностями и хорошо зарекомендовал себя. Клубы считают, что на данный момент - это правильное назначение в долгосрочной перспективе, – сказал председатель комитета по выдвижению кандидатур Брюс Бак.

Отметим, что до своего прихода в АПЛ Мастерс был коммерческим директором Английской футбольной лиги, а до этого он работал в Совете по крикету Англии и Уэльса.