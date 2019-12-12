Бартон считает, что женский футбол необходимо адаптировать под девушек По его мнению, изменение размеров мяча и ворот окажет положительное влияние на игру.

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Бывший полузащитник «Манчестер Сити» и «Ньюкасла» Джоуи Бартон поделился мнением о возможных изменениях в правилах женского футбола.

– Женский футбол – это другой вид спорта, его нужно адаптировать под девушек. Необходимо изменить размеры ворот и вес мяча. Если мы хотим сделать женский футбол лучше, то нужно менять правила, иначе мы всегда будем иметь неполноценный продукт, так как мужчины больше, сильнее и быстрее женщин. Давайте будем реалистами. Если мы немного уменьшим размер мяча для девушек, то кто-то заметит разницу? Я гарантирую вам, что эта мера позволит им пасовать качественнее и на большее расстояние, поскольку мяч будет меньше и больше приспособлен к их физическим данным, – цитирует Бартона Sky Sports.

Ранее в этом году главный тренер женской команды лондонского «Челси» Эмма Хейз отметила, что при возможном уменьшении размера ворот качество игры голкиперов в женском футболе значительно возрастет. Она привела пример из легкой атлетики, где препятствия были сокращены на девять дюймов по причине разницы в среднем росте между мужчинами и женщинами.