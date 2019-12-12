Кессие опроверг слухи об уходе из «Милана» На ивуарийца претендовали три разных клуба.

Английские СМИ отправляли Франка Кессие в «Вест Хэм» и «Вулверхэмптон». Сегодня появилась информация о том, что ивауриский футболист может в январе перейти в «Наполи». Однако сам футболист заявил о том, что не намерен покидать «Милан», сообщает Goal.com.

«Играть в составе «Милана» – это осуществление моей детской мечты. Я хочу выступать за красно-черных долгие годы», – цитирует источник слова Кессие.

Ивуариец перешел в «Милан» из «Аталанты» в 2017 году и поначалу выступал на правах аренды, пока в июле нынешнего года не был оформлен полноценный трансфер. С учетом всех выплат «Милан» раскошелился на 34 млн евро.

В нынешнем сезоне серии А Кессие сыграл 13 матчей и забил один гол.