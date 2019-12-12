Матвеев – после поражения от «Хетафе»: Мы не ожидали легкой прогулки

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев ответил на вопросы СМИ после поражения от «Хетафе» в заключительном, шестом туре группового этапа Лиги Европы (0:3).
Отметим, что уступив в сегодняшней игре, «быки» лишились шансов на плей-офф и покинули еврокубки, заняв 3-е место в группе С.
«Хетафе» победил заслуженно, но до 75-й минуты была равная игра. Были обоюдные подходы. Мы ожидали плотного матча, так как «Хетафе» играет в плотный футбол. После забитого мяча упустили инициативу и проиграли. Обидно, но что поделать. Это футбол.
«Хетафе» – очень дисциплинированная команда. Мы не ожидали легкой прогулки. Понимали, что будет сложно. Вышли играть в двух форвардов. Понимали, что нужно побеждать», – цитирует специалиста «Чемпионат».
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