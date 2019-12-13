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13 декабря 2019 13:50ФутболНечаев Юрий

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах

Документ внесен депутатами от ЛДПР.

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, снимающий запрет на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Документ разрешает продавать пиво во время проведения матчей официальных соревнований по футболу, за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий.

Как предполагают авторы законопроекта, депутаты Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, данная мера позволит увеличить посещаемость стадионов и направить дополнительные средства на финансирование спорта.

Средства, вырученные от продажи, должны направляться организаторами спортивных соревнований на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.

Напомним, запрет на рекламу, продажу и употребление пива на стадионах действует в России с 2005 года.

Ранее возвращение продажи пива на стадионы поддержали многие клубы РПЛ.

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