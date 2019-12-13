Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий продажу пива на стадионах

Государственная дума в первом чтении приняла законопроект, снимающий запрет на продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
Документ разрешает продавать пиво во время проведения матчей официальных соревнований по футболу, за исключением детско-юношеских спортивных мероприятий.
Как предполагают авторы законопроекта, депутаты Игорь Лебедев и Дмитрий Свищев, данная мера позволит увеличить посещаемость стадионов и направить дополнительные средства на финансирование спорта.
Средства, вырученные от продажи, должны направляться организаторами спортивных соревнований на финансирование мероприятий по развитию профессионального и детско-юношеского спорта.
Напомним, запрет на рекламу, продажу и употребление пива на стадионах действует в России с 2005 года.
Ранее возвращение продажи пива на стадионы поддержали многие клубы РПЛ.
Раскатать и треснуть – напутствие от Отара В преддверии отнюдь не лирических столкновений 14 декабря наш колумнист дает напутствие спортсменам. 08.12.2019 12:00 ММА Кушанашвили Отар Дмитрий Ярошенко: Бабикова ждут в Ижевске, чтобы обыграть В минувшее воскресенье завершился первый этап Кубка мира в Эстерсунде. Но уже в пятницу стартует второй – в Хохфильцене. 11.12.2019 10:00 Биатлон Домрачев Владислав Лариса, это – пять. Лариса Куклина – пятая в индивидуальной гонке Лариса Куклина впервые в карьере попала в топ-10 на этапе Кубка мира. В шведском Эстерсунде она с двумя промахами показала пятый результат в индивидуальной гонке. 05.12.2019 21:20 Биатлон Мысин Николай Ждем от WADA и МОК контрольного выстрела? Возрожденный НХЛ Кубок мира-2024 и 2028 – прекрасная альтернатива продажным Олимпиадам. 11.12.2019 13:00 Хоккей Славин Виталий ТВ-рейтинги: Емельяненко заодно с Кокляевым нокаутировал и «Зенит», и биатлон Опубликованы телевизионные рейтинги минувшей недели. Старт биатлонного КМ смотрели неплохо - но не как поединок Александра Емельяненко с Михаилом Кокляевым. 04.12.2019 20:19 Бокс Тигай Лев Охота на «Витязя». Поветкин встретится с Хантером Российский тяжеловес Александр Поветкин 7 декабря проведет бой против американца Майкла Хантера, который в последнем поединке победил другого россиянина Сергея Кузьмина. 06.12.2019 18:16 Бокс Лучшей была «Красная машина» В подмосковных «Лежках» состоялся гала-матч «Красная машина. Связь поколений» с участием игроков национальной сборной, легенд-ветеранов и руководителей хоккейных организаций. 10.12.2019 20:45 Хоккей Домрачев Владислав Кубок – Надалю. России – медаль. Итоги Кубка Дэвиса Первый в истории Кубок Дэвиса в обновленном формате принес победу команде Испании. Сборная России вошла в четверку лучших и гарантировала себе место в финальном турнире на будущий год. 25.11.2019 21:00 Теннис Мысин Николай Джошуа вернул титулы, Поветкину дали ничью В Садовской Аравии прошел боксерский вечер, в котором британец Энтони Джошуа взял реванш у мексиканца Энди Руиса, а россиянин Александр Поветкин и американец Майкл Хантер не выявили победителя. 08.12.2019 03:11 Бокс Усачев Владислав Медведев – лучший по победам. Сезон-2019 в цифрах и фактах В ожидании нового сезона, «Советский спорт» подводит итоги прошедшего. Мы собрали главные цифры и факты 2019 года. 04.12.2019 10:30 Теннис Мысин Николай