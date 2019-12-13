Штраф Гинера будет направлен на поддержку перспективных арбитров

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал отстранение президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца за скандальные высказывания в адрес судейского корпуса РПЛ.
– Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь, – цитирует Хачатурянца портал Sport24.ru.
Отметим, что сегодня комитет по этике РФС отстранил Гинера от любой футбольной деятельности на три месяца плюс на один год условно и оштрафовал его на один миллион рублей.
Такое наказание президента ЦСКА получил за высказывания после матча 19-го тура чемпионата России между «Краснодаром» – ЦСКА (1:1), который состоялся 7 декабря. Гинер подверг жесткой критике и судей встречи во главе с Василием Казарцевым, и главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Он назвал Егорова «конченым негодяем» и предложил тому «застрелиться».
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