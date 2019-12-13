Штраф Гинера будет направлен на поддержку перспективных арбитров - Советский спорт
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13 декабря 2019 17:35ФутболКорегин Владислав

Штраф Гинера будет направлен на поддержку перспективных арбитров

Комитет по этике РФС сегодня отстранил президента ЦСКА от любой футбольной деятельности на три месяца.

Руководитель судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал отстранение президента ЦСКА Евгения Гинера от футбола на три месяца за скандальные высказывания в адрес судейского корпуса РПЛ.

– Решение комитета по этике по высказываниям Евгения Гинера полностью соответствует корпоративным нормам РФС. Денежные средства будут направлены на гранты и поддержку перспективных судей. Надеемся, что подобные ситуации не будут повторяться впредь, – цитирует Хачатурянца портал Sport24.ru.

Отметим, что сегодня комитет по этике РФС отстранил Гинера от любой футбольной деятельности на три месяца плюс на один год условно и оштрафовал его на один миллион рублей.

Такое наказание президента ЦСКА получил за высказывания после матча 19-го тура чемпионата России между «Краснодаром» – ЦСКА (1:1), который состоялся 7 декабря. Гинер подверг жесткой критике и судей встречи во главе с Василием Казарцевым, и главу департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова. Он назвал Егорова «конченым негодяем» и предложил тому «застрелиться».

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