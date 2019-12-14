«Лилль» в концовке матча вырвал победу над «Монпелье»

В составе хозяев поля голами отметились Нанитамо Иконе (40-я минута, пен.) и Ренату Саншеш (84). У гостей отличился Анди Делор (74).
Отметим, что на 89-й минуте игры нападающий «Лилля» Виктор Осимхен не смог реализовать пенальти.
После этой игры «Лилль» набрал 31 очко и продолжает занимать третью строчку в турнирной таблице лиги 1. «Монпелье» с 24 очками расположился на десятом месте.
В следующем туре «Лилль» в гостях сыграет против «Монако», а «Монпелье» на своем поле примет «Брест».
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